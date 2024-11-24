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Горбачёва с четверным выиграла этап Гран-при России в Санкт-Петербурге, Акатьева — пятая

Горбачёва с четверным выиграла этап Гран-при России в Санкт-Петербурге, Акатьева — пятая
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Ученица Софьи Федченко, фигуристка Алина Горбачёва одержала победу на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. В сумме за два проката спортсменка получила 234,58 балла. В произвольной программе Алина чисто выполнила элемент ультра-си — четверной сальхов.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Тверская область
234.58
2
Вероника Яметова
Свердловская область
213.39
3
Софья Важнова
Москва
208.49

Второе место заняла Вероника Яметова, набравшая 213,39 балла. Тройку призёров замкнула Софья Важнова с результатом 208,49 балла. Лидер после короткой программы Софья Акатьева (ученица Этери Тутберидзе) заняла лишь пятое место с результатом 203,67 балла.

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России.
Женщины, результаты:

  1. Алина Горбачёва — 234,58 балла.
  2. Вероника Яметова — 213,39.
  3. Софья Важнова — 208,49.
  4. Софья Муравьёва — 205,85.
  5. Софья Акатьева — 203,67.
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