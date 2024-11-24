Алина Горбачёва: к чемпионату России буду готовить два четверных

Победительница пятого этапа Гран-при России фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала свой прокат произвольной программы, в котором выполнила один четверной прыжок — сальхов.

«Четверной сальхов сильно влияет на эмоции, на настрой в прокате, когда ты его делаешь, такой заряд появляется, будто тебе дали батарейку, и ты катаешься заряженный. Немного сложно было не физически, а по голове, но я рада, что получилось всё сделать.

К чемпионату России буду готовить два четверных. Хотела и к этому старту, но, к сожалению, заболела после Красноярска, в понедельник только вышла, поэтому рада, что удалось подготовиться и так откатать. В какие-то моменты было волнительно, что мало времени осталось», — сказала Горбачёва в эфире Первого канала.