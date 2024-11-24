Алина Горбачёва: к чемпионату России буду готовить два четверных
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Победительница пятого этапа Гран-при России фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала свой прокат произвольной программы, в котором выполнила один четверной прыжок — сальхов.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Тверская область
234.58
2
Вероника Яметова
Свердловская область
213.39
3
Софья Важнова
Москва
208.49
«Четверной сальхов сильно влияет на эмоции, на настрой в прокате, когда ты его делаешь, такой заряд появляется, будто тебе дали батарейку, и ты катаешься заряженный. Немного сложно было не физически, а по голове, но я рада, что получилось всё сделать.
К чемпионату России буду готовить два четверных. Хотела и к этому старту, но, к сожалению, заболела после Красноярска, в понедельник только вышла, поэтому рада, что удалось подготовиться и так откатать. В какие-то моменты было волнительно, что мало времени осталось», — сказала Горбачёва в эфире Первого канала.
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