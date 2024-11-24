Определились участницы финала Гран-при России в женском одиночном катании

Определились все 12 участниц финала Гран-при России по фигурному катанию в женском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, пятого этапа в Санкт-Петербурге. Напомним, победу одержала Алина Горбачёва, которая в произвольной программе выполнила элемент ультра-си — четверной сальхов.

Елизавета Куликова. Мария Агаева. Ксения Синицына. Софья Муравьёва. Софья Акатьева. Софья Важнова. Ксения Гущина. Дарья Садкова. Вероника Яметова. Алина Горбачёва. Анна Фролова. Аделия Петросян.

Финал Гран-при России сезона-2024/2025 пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года. В прошлом году победу на соревнованиях одержала чемпионка страны 2024 года Аделия Петросян.