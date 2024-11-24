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Определились участницы финала Гран-при России в женском одиночном катании

Определились участницы финала Гран-при России в женском одиночном катании
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Определились все 12 участниц финала Гран-при России по фигурному катанию в женском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, пятого этапа в Санкт-Петербурге. Напомним, победу одержала Алина Горбачёва, которая в произвольной программе выполнила элемент ультра-си — четверной сальхов.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Тверская область
234.58
2
Вероника Яметова
Свердловская область
213.39
3
Софья Важнова
Москва
208.49
  1. Елизавета Куликова.
  2. Мария Агаева.
  3. Ксения Синицына.
  4. Софья Муравьёва.
  5. Софья Акатьева.
  6. Софья Важнова.
  7. Ксения Гущина.
  8. Дарья Садкова.
  9. Вероника Яметова.
  10. Алина Горбачёва.
  11. Анна Фролова.
  12. Аделия Петросян.

Финал Гран-при России сезона-2024/2025 пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года. В прошлом году победу на соревнованиях одержала чемпионка страны 2024 года Аделия Петросян.

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