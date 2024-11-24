Определились участницы финала Гран-при России в женском одиночном катании
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Определились все 12 участниц финала Гран-при России по фигурному катанию в женском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, пятого этапа в Санкт-Петербурге. Напомним, победу одержала Алина Горбачёва, которая в произвольной программе выполнила элемент ультра-си — четверной сальхов.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Тверская область
234.58
2
Вероника Яметова
Свердловская область
213.39
3
Софья Важнова
Москва
208.49
- Елизавета Куликова.
- Мария Агаева.
- Ксения Синицына.
- Софья Муравьёва.
- Софья Акатьева.
- Софья Важнова.
- Ксения Гущина.
- Дарья Садкова.
- Вероника Яметова.
- Алина Горбачёва.
- Анна Фролова.
- Аделия Петросян.
Финал Гран-при России сезона-2024/2025 пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года. В прошлом году победу на соревнованиях одержала чемпионка страны 2024 года Аделия Петросян.
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