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Фигуристка Яметова призналась, что вдохновляется примером Юлии Липницкой

Фигуристка Яметова призналась, что вдохновляется примером Юлии Липницкой
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Фигуристка Вероника Яметова прокомментировала своё выступление на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Спортсменка заняла второе место с результатом 213,39 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Тверская область
234.58
2
Вероника Яметова
Свердловская область
213.39
3
Софья Важнова
Москва
208.49

«Настроение положительное, прокатом довольна, но есть над чем работать. Техническая оценка показала, что не всё так хорошо, как кажется, посмотрю потом распечатки и буду работать над ошибками. Несколько вторых мест на Гран-при? Хотелось бы где-то и первое место взять, но пока меня устраивает второе, главное, что не ниже (улыбается).

Две медали на Гран-при – это хороший результат. Соглашусь, что легче, когда есть за кем тянуться. В своей группе я старшая девочка, все остальные – 14-16 лет. Тяжело кататься одной, не за кем тянуться, но справляюсь, мотивирую себя тем, что всё равно выезжаю на такие грандиозные старты и там будут девочки, с которыми нужно соревноваться, не опускаю руки. Иду дальше.

Старты с высокой конкуренцией дают повод задуматься над усложнением контента в обеих программах, работаем над артистизмом, хореографией, прыжками. Предложения о переходе в Москву или Петербург были, но речь шла о переходе в парное катание. А я пока не хочу уходить из одиночного. Да и в любом случае в Екатеринбурге у меня семья, родные, близкие. Животные мои, мне не хочется бросать семью. Меня вдохновляет пример Юлии Липницкой, я катаюсь у её первого тренера. Также я всегда буду вдохновляться Анной Щербаковой и Александрой Трусовой», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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