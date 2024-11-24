Горбачёва — о подготовке к чемпионату России: буду следовать плану тренеров беспрекословно

Победительница пятого этапа Гран-при России фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Напомним, в произвольной программе она выполнила четверной сальхов.

«Четверной я готовила, на тренировках, естественно, катала с ним программы. Я заболела с Красноярска и очень много тренировалась, чтобы показать здесь чистые прокаты. Даже в пятницу решили немного передохнуть, пропустить тренировку. Переключилась, погуляли, сходила на массаж, сделала маникюр и настроилась на соревнования с новыми силами. Массаж с маникюром помогли больше, чем прогулка. Люблю в какой-то момент отвлечься от фигурного катания, чтобы перенастроиться, перезагрузиться. Когда отвлекаешься, легче настроиться на продуктивную работу.

Сегодня тренировка не очень хорошо пошла, но я не привыкла очень рано тренироваться, мне это тяжело даётся. Самое главное было показать результат на соревнованиях. Мы выходим и показываем наши прокаты на старте, это помогает двигаться дальше, хорошие прокаты настраивают работать ещё больше, чтобы показывать результаты ещё лучше. Так что буду стараться, чтобы в Омске на чемпионате России мои результаты ещё улучшились. Постараюсь много работать, спасибо моим тренерам, которых я очень люблю.

Мы работаем над всеми элементами, у нас есть тренировки по скольжению, индивидуальные тренировки по отработке программы. Всем аспектам уделяется должное внимание, чтобы программы смотрелись целостно. Какие планы по подготовке к чемпионату России? Завтра, думаю, у меня будет выходной, оставить здесь радостные эмоции. И с новыми силами уже готовиться к чемпионату страны. План есть у тренеров, буду стараться следовать этому плану беспрекословно, иногда, признаюсь, бывают трудности. Буду стараться усложнить контент, чтобы к чемпионату России подойти в хорошей форме и с более сложными элементами», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.