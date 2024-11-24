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Фигуристка Горбачёва заявила о намерении выиграть чемпионат России в этом сезоне

Фигуристка Горбачёва заявила о намерении выиграть чемпионат России в этом сезоне
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Победительница пятого этапа Гран-при России фигуристка Алина Горбачёва заявила, что хочет выиграть чемпионат России в этом сезоне.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Тверская область
234.58
2
Вероника Яметова
Свердловская область
213.39
3
Софья Важнова
Москва
208.49

«Есть желание выиграть также чемпионат России на кураже? Есть желание и не на кураже выиграть, буду стремиться, чтобы эти планы реализовать. За оценками своих соперниц я слежу, за баллами всех своих соперниц. В первую очередь задача – чистые прокаты, а оценки уже работа судей. Моя работа показать чисто и уверенно то, что я делаю на тренировках», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Второе место на пятом этапе ГП России заняла Вероника Яметова, набравшая 213,39 балла. Тройку призёров замкнула Софья Важнова с результатом 208,49 балла.

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