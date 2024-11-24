Фигуристка Горбачёва заявила о намерении выиграть чемпионат России в этом сезоне

Победительница пятого этапа Гран-при России фигуристка Алина Горбачёва заявила, что хочет выиграть чемпионат России в этом сезоне.

«Есть желание выиграть также чемпионат России на кураже? Есть желание и не на кураже выиграть, буду стремиться, чтобы эти планы реализовать. За оценками своих соперниц я слежу, за баллами всех своих соперниц. В первую очередь задача – чистые прокаты, а оценки уже работа судей. Моя работа показать чисто и уверенно то, что я делаю на тренировках», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Второе место на пятом этапе ГП России заняла Вероника Яметова, набравшая 213,39 балла. Тройку призёров замкнула Софья Важнова с результатом 208,49 балла.