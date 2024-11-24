Артём Ковалёв: мне кажется, в этом году я мимо чемпионата России, мимо финала Гран-при
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Фигурист Артём Ковалёв высказался о своих результатах на Гран-при России. На пятом этапе, который проходит в Санкт-Петербурге, Ковалёв по сумме двух программ получил 217,38 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт
1
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург
272.68
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
267.14
3
Андрей Мозалёв
Москва
262.22
«Нога немного беспокоит, но это никак не отразилось на прокате. Не могу сказать, что во время него я чувствовал какой-то дискомфорт. Боль была такая, терпимая. Ехал с тремя четверными прыжками целенаправленно, не получилось, но будем стараться, работать.
Как мне кажется, в этом году я мимо чемпионата России, мимо финала Гран-при. Значит, будем работать над собой. Подождём ещё один сезон, постараемся выйти в следующем в более оптимальной форме», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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