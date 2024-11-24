Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Травма влияет опосредованно, ничего не болит». Гуменник — о выступлении на ГП России

«Травма влияет опосредованно, ничего не болит». Гуменник — о выступлении на ГП России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист, призёр чемпионатов России по фигурному катанию Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Идёт
1
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург
272.68
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
267.14
3
Андрей Мозалёв
Москва
262.22

«Чувствую себя неплохо, одно из таких редких ощущений после произвольной, когда хочется ещё раз откатать короткую и произвольную. Сил хватает.

Я ещё с сентября начал тренировать контент с пятью четверными прыжками, на соревнованиях каждый раз немного облегчал программу, потому что на шестиминутках, на тренировках у меня часто лутц не получался, и я для подстраховки его убирал. В этот раз у меня и на разминке, и на тренировке хорошо он шёл, поэтому я решил попробовать сделать пять четверных. К тому же после короткой программы была такая ситуация, что мне нужно было рисковать. Думаю, вероятность высока, что я продолжу катать с таким контентом, всё-таки ребята задали столь высокий уровень: уже много кто делает пять четверных, лутц и флип уже не редкость, на каждом этапе по несколько человек исполняют такой контент. Так что придётся делать.

Когда сделал первый каскад в короткой, то со второго более лёгкого прыжка, риттбергера, было немного неожиданно упасть. Но на тренировках всякое бывает, иногда 10 раз прыжок делаешь, а на 11-й раз можешь упасть. Травма влияет разве что опосредованно, так вроде бы ничего не болит. Уже четыре месяца прошло», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Горбачёва сделала четверной сальхов и выиграла. В дело вступают мужчины! Live
Live
Горбачёва сделала четверной сальхов и выиграла. В дело вступают мужчины! Live
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android