«Травма влияет опосредованно, ничего не болит». Гуменник — о выступлении на ГП России

Российский фигурист, призёр чемпионатов России по фигурному катанию Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Чувствую себя неплохо, одно из таких редких ощущений после произвольной, когда хочется ещё раз откатать короткую и произвольную. Сил хватает.

Я ещё с сентября начал тренировать контент с пятью четверными прыжками, на соревнованиях каждый раз немного облегчал программу, потому что на шестиминутках, на тренировках у меня часто лутц не получался, и я для подстраховки его убирал. В этот раз у меня и на разминке, и на тренировке хорошо он шёл, поэтому я решил попробовать сделать пять четверных. К тому же после короткой программы была такая ситуация, что мне нужно было рисковать. Думаю, вероятность высока, что я продолжу катать с таким контентом, всё-таки ребята задали столь высокий уровень: уже много кто делает пять четверных, лутц и флип уже не редкость, на каждом этапе по несколько человек исполняют такой контент. Так что придётся делать.

Когда сделал первый каскад в короткой, то со второго более лёгкого прыжка, риттбергера, было немного неожиданно упасть. Но на тренировках всякое бывает, иногда 10 раз прыжок делаешь, а на 11-й раз можешь упасть. Травма влияет разве что опосредованно, так вроде бы ничего не болит. Уже четыре месяца прошло», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.