Гуменник ответил, почему Москвина выводила его на прокат этапа Гран-при вместо Дайнеко

Российский фигурист, призёр чемпионатов России по фигурному катанию Пётр Гуменник ответил, почему на прокат этапа Гран-при России его выводила Тамара Москвина, а не его тренер Вероника Дайнеко.

«Тяжелее всего из четверных даётся тулуп, я его начал первым учить. Так до сих пор на соревнованиях он места себе не находит в моём контенте. Стараюсь уверенность чувствовать на прыжке.

Тамара Николаевна Москвина мне передала, что у Вероники Дайнеко небольшие проблемы со здоровьем. Тамара Николаевна очень спокойный тренер с большим опытом. Её спокойствие мне передавалось, и я тоже чувствовал себя более уверенно. Она сказала мне, что я очень хорошо катался до дорожки шагов. А вот после дорожки куда-то спрятался. Она меня не видела. Но потом я появился. Предложений перейти в парное катание от неё не было, думаю, она видит мой потенциал в одиночном.

Неожиданно и приятно слышать, как меня поддерживают, зал взрывается — поддержка родного города ни с чем не сравнится. Петя — душа Питера? Приятно слышать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.