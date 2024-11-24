Владислав Дикиджи выиграл пятый этап Гран-при России в Санкт-Петербурге, Алиев — второй
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Сегодня, 24 ноября, фигурист Владислав Дикиджи выиграл пятый этап Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ он получил от судей 302, 47 балла. Вторым стал Дмитрий Алиев с результатом 272,68. Тройку лидеров замкнул Глеб Лутфуллин (267,14).
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
302.47
2
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург
272.68
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
267.14
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Санкт-Петербург.
Мужчины, результаты:
- Владислав Дикиджи — 302,47 балла.
- Дмитрий Алиев — 272,68.
- Глеб Лутфуллин — 267,14.
- Андрей Мозалёв — 262,22.
- Михаил Терновский — 256,61.
- Пётр Гуменник — 254,69.
- Макар Игнатов — 241,01.
- Семён Соловьёв — 235,18.
- Александр Мельников — 232,33.
- Артём Ковалёв — 217,38.
- Фёдор Зонов — 208,80.
- Владимир Ощепков — 174,34.
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