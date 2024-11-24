Владислав Дикиджи выиграл пятый этап Гран-при России в Санкт-Петербурге, Алиев — второй

Сегодня, 24 ноября, фигурист Владислав Дикиджи выиграл пятый этап Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ он получил от судей 302, 47 балла. Вторым стал Дмитрий Алиев с результатом 272,68. Тройку лидеров замкнул Глеб Лутфуллин (267,14).

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Санкт-Петербург.

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