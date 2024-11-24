«Такие падения выглядят впечатляюще». Гуменник — о столкновении с бортом после четверного
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Российский фигурист, призёр чемпионатов России по фигурному катанию Пётр Гуменник объяснил, как столкнулся с бортом после четверного прыжка в произвольной программе на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
302.47
2
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург
272.68
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
267.14
«Люблю, когда две программы у меня разноплановые, чтобы мне не надоедало, чтобы было разнообразие. Для меня это нетрудно, на тренировках я могу каждый день катать по две программы, и это никаких серьёзных ресурсов у меня не затрагивает.
К падению готов не был, шёл на прыжок с мыслью о выезде. Когда понял, что меня потянуло к земле, не успел докрутить прыжок. Когда такой недокрут между четвертью и половиной оборота, такие падения выглядят впечатляюще», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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