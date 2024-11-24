«Такие падения выглядят впечатляюще». Гуменник — о столкновении с бортом после четверного

Российский фигурист, призёр чемпионатов России по фигурному катанию Пётр Гуменник объяснил, как столкнулся с бортом после четверного прыжка в произвольной программе на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Люблю, когда две программы у меня разноплановые, чтобы мне не надоедало, чтобы было разнообразие. Для меня это нетрудно, на тренировках я могу каждый день катать по две программы, и это никаких серьёзных ресурсов у меня не затрагивает.

К падению готов не был, шёл на прыжок с мыслью о выезде. Когда понял, что меня потянуло к земле, не успел докрутить прыжок. Когда такой недокрут между четвертью и половиной оборота, такие падения выглядят впечатляюще», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.