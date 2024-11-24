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Определились участники финала Гран-при России в мужском одиночном катании

Определились участники финала Гран-при России в мужском одиночном катании
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Определились все 12 участников финала Гран-при России по фигурному катанию в мужском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, пятого этапа в Санкт-Петербурге. Напомним, победу одержал Владислав Дикиджи (302,47).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
302.47
2
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург
272.68
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
267.14
  1. Артур Даниелян
  2. Матвей Ветлугин
  3. Андрей Мозалёв
  4. Пётр Гуменник
  5. Дмитрий Алиев
  6. Григорий Фёдоров
  7. Николай Угожаев
  8. Роман Савосин
  9. Глеб Лутфуллин
  10. Евгений Семененко
  11. Марк Кондратюк
  12. Владислав Дикиджи

Финал Гран-при России сезона-2024/2025 пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года. В прошлом году победу на соревнованиях одержала чемпионка страны 2024 года ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

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