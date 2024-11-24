Определились участники финала Гран-при России в мужском одиночном катании
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Определились все 12 участников финала Гран-при России по фигурному катанию в мужском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, пятого этапа в Санкт-Петербурге. Напомним, победу одержал Владислав Дикиджи (302,47).
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
302.47
2
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург
272.68
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
267.14
- Артур Даниелян
- Матвей Ветлугин
- Андрей Мозалёв
- Пётр Гуменник
- Дмитрий Алиев
- Григорий Фёдоров
- Николай Угожаев
- Роман Савосин
- Глеб Лутфуллин
- Евгений Семененко
- Марк Кондратюк
- Владислав Дикиджи
Финал Гран-при России сезона-2024/2025 пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года. В прошлом году победу на соревнованиях одержала чемпионка страны 2024 года ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.
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