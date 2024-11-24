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Чемпион Европы Алиев: слежу за Ильёй Малининым. Он — как моторчик, который меня заводит

Чемпион Европы Алиев: слежу за Ильёй Малининым. Он — как моторчик, который меня заводит
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Российский фигурист, чемпион Европы и по фигурному катанию Дмитрий Алиев отметил, что на хорошие выступления его вдохновляет чемпион мира Илья Малинин. Сегодня, 24 ноября, по итогам выступления на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге спортсмен занял второе место (272,68).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
302.47
2
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург
272.68
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
267.14

«Ощущения хорошие, безумно доволен проявлением своего характера. Была холодная голова, с которой можно общаться, договариваться что к чему во время проката. Хладнокровие помогло собрать элементы. Головой всё ещё внутри проката, хочется отдаться наотмашь публике и арене. Но эти эмоции будут, когда элементы пойдут уже на автомате, а не на таком контроле.

Вся подготовка сосредоточена на себе и собственных силах, параллельно хочется смотреть за прокатами других ребят. Безусловно, они сейчас задают планку в том числе и для меня, благодаря им я нахожусь в обойме спортивной формы. В том году у меня не было лутца на протяжении всего сезона. В этом я стал мудрее, лутц всё чаще и чаще вставляю в программу. Стараюсь не отставать от тенденции на усложнение, глядя на пять четверных, просто нужно с головой подходить, иногда и с четырьмя, и с тремя можно набрать очень высокие баллы. К чемпионату России будем думать, как можно усовершенствоваться в техническом плане, не теряя в стабильности. Ребята все молодцы, за всеми слежу. Жму по-мужски всем руку. Со всеми в хороших отношениях. Слежу за Ильёй Малининым, он для меня некий моторчик, который меня заводит. Хочется так же», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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