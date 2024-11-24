Дмитрий Алиев — о выступлении на 5-м этапе ГП: перед прокатом все мысли были только о бане

Российский фигурист, чемпион Европы и по фигурному катанию Дмитрий Алиев прокомментировал успешное выступление на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. По его итогам спортсмен занял второе место (272,68). Фигурист также рассказал, какими активностями собирается заняться после соревнований.

«Пришёл к решению отойти от четырёх четверных после первого этапа Гран-при, видно, что вылезали белые пятна, но в любом случае элементы были исполнены, их нужно просто довести до идеального исполнения.

Сезон рыбалки уже закрыт. Завтра схожу в баню, ещё перед прокатом сказал это себе. Все мысли были только о бане. Ещё в кино думаю сходить, в боулинг. Всегда берусь за что-то профессионально, хочется профессионально научиться в боулинг играть. Мой рекорд сейчас около 200 баллов. Планирую оставаться в Петербурге, готовиться к чемпионату страны. Приезжает мой тренер из Китая, будем разрабатывать дальнейший план подготовки», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.