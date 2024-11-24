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Мишина и Галлямов одержали уверенную победу на Гран-при России в Санкт-Петербурге

Мишина и Галлямов одержали уверенную победу на Гран-при России в Санкт-Петербурге
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Чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге. Они получили от судей 239,05 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

Вторыми с результатом 216,35 стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, лидирующие после короткой программы. Тройку замкнули Ясмина Кадырова и Илья Миронов. Их результат — 193,32. Отметим, что в соревнованиях среди спортивных пар участвовали всего три дуэта.

Ранее Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Санкт-Петербурге в мужском одиночном катании. За свой прокат спортсмен получил от судей 302,47 балла. Среди женщин лидером стала Алина Горбачёва, исполнившая четверной сальхов (234,58).

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