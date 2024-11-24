Владислав Дикиджи: очень давно хотел побить планку в 300 баллов

Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал победу на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ он получил от судей 302,47 балла.

«Не холодно ли лежать на льду? После проката мне надо было остудиться, самый кайф. Мне всё понравилось, но, как обычно, не нравится дорожка. Не хватает меня докатать конец. Не ожидал, что тройной аксель в секвенции заберёт столько сил. Он не планировался, но я почувствовал, что могу, думал, остались силы. Но их в итоге не осталось. Секвенцию с тройным акселем периодически накатываю на тренировках, то с тройным катаю, то с двойным. Если чувствую, что могу, — то прыгаю. Если нет — то нет. Сейчас почувствовал, что могу, но не ожидал, что не останется сил.

Очень давно хотел побить планку в 300 баллов и очень доволен результатом. Думаю, что если бы всё-таки не крутил тройной аксель, то пободрее докатал бы, чем на прошлом этапе в Казани. Как дорабатывать это всё? Нужно просто больше катать. Не буду раскрывать все тайны, нужно просто увеличивать количество прокатов. Не помню, что сказал тренер после проката. Но по выражению его лица я понял, что он доволен. Понятное дело, отругал меня опять за двойной прыжок. А так — доволен.

По внутренним ощущениям вторая оценка улучшается, я стараюсь концентрироваться не только на прыжках, добавлять руки, корпус. С корпусом, конечно, беда. По чуть-чуть, маленькими шажочками думаю, что буду совершенствоваться», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.