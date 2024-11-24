Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лутфуллин: одногруппники написали «Глеб — настоящий гепард»? Надо было: «Настоящая нерпа»

Лутфуллин: одногруппники написали «Глеб — настоящий гепард»? Надо было: «Настоящая нерпа»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал своё выступление в произвольной программе на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. По итогам выступлений в произвольной и короткой программах спортсмен занял третье место с результатом 267,14 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
302.47
2
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург
272.68
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
267.14

«Будем считать, что прокат был чистый, падения не было. Каких-то «громких» минусов тоже нет. Будем считать, что такой трудовой прокат. Чувствую себя намного лучше на пятый день болезни. Немного здоровье сказалось на выступлении, но так как я спортсмен, то должен быть к этому готов. Сделал бабочку и понимал, что права на ошибку больше нет. Это была единственная ошибка, которую я мог сегодня допустить. К сожалению, её допустил. Мужские соревнования сейчас проходит под девизом «Без права на ошибку». Плакат с надписью «Глеб — настоящий гепард» от одногруппников? Надо было написать «Настоящая нерпа» на плакате (улыбается). Поддержка классная, я рад, что меня и в Казани тепло встречали. Все услышали, что я родом из Казани, даже если кто-то до этого не знал. В Питере я живу, тут тоже колоссальная поддержка, красивая история», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

После короткой программы на этапе в Санкт-Петербурге фигурист заявил, что у него ослаблен иммунитет.

Материалы по теме
«Иммунитет устал». Лутфуллин — о выступлении на Гран-при на фоне недомогания
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android