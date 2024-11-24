Лутфуллин: одногруппники написали «Глеб — настоящий гепард»? Надо было: «Настоящая нерпа»

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал своё выступление в произвольной программе на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. По итогам выступлений в произвольной и короткой программах спортсмен занял третье место с результатом 267,14 балла.

«Будем считать, что прокат был чистый, падения не было. Каких-то «громких» минусов тоже нет. Будем считать, что такой трудовой прокат. Чувствую себя намного лучше на пятый день болезни. Немного здоровье сказалось на выступлении, но так как я спортсмен, то должен быть к этому готов. Сделал бабочку и понимал, что права на ошибку больше нет. Это была единственная ошибка, которую я мог сегодня допустить. К сожалению, её допустил. Мужские соревнования сейчас проходит под девизом «Без права на ошибку». Плакат с надписью «Глеб — настоящий гепард» от одногруппников? Надо было написать «Настоящая нерпа» на плакате (улыбается). Поддержка классная, я рад, что меня и в Казани тепло встречали. Все услышали, что я родом из Казани, даже если кто-то до этого не знал. В Питере я живу, тут тоже колоссальная поддержка, красивая история», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

После короткой программы на этапе в Санкт-Петербурге фигурист заявил, что у него ослаблен иммунитет.