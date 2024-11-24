Ясмина Кадырова: если нет цели оказаться в призах, зачем вообще кататься?

Фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов поделились впечатлениями от своего выступления на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге. В соревнованиях спортивных пар они заняли третье место.

Миронов: Когда экзамен сдаёшь — чтобы хотя бы троечка была. До оценки, чтобы сдать экзамен, мы дотянули. Благодаря Тамаре Николаевне Москвиной удалось быстро скататься и уже выйти на соревнования. Важно самосовершенствоваться, слона делим по частям. Сначала самосовершенствуемся, а затем достигаем уже другой цели — результата.

Кадырова: В каких-то моментах мы улучшились, в каких-то — нет. Естественно, продолжаем работать, скатываться. Новая пара, не так долго вместе катаемся. Стопроцентно могу сказать, что стали увереннее. Вполне перед стартом сезона поверили бы в тот факт, что по итогам двух этапов Гран-при будем в призах. У каждого спортсмена есть цели, если нет цели оказаться в призах хотя бы на этапах Гран-при, зачем вообще кататься? Зачем самосовершенствоваться, если нет цели? Должна быть конечная цель, и ты поэтапно к ней идёшь, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Ясмина Кадырова с 2023 года выступала в паре с Валерием Колесовым, с которыми в первом совместном сезоне заняла четвёртое место на чемпионате России. В сезоне-2023/2024 пара распалась из-за решения партнёра закончить спортивную карьеру.

Последней партнёршей Ильи Миронова была Диана Мухаметзянова. Вместе они стали серебряными призёрами юношеских Олимпийских игр 2020 года.