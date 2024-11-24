«Больше в нашей жизни такого не случится». Александра Бойкова — о провальном прокате в ПП

Чемпионка Европы российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, поделилась эмоциями после провального проката в произвольной программе на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Наверное, если по ходу проката что-то идёт не так, надо как-то это предотвращать, может, что-то успеть сказать друг другу. Всё равно мы же близко катаемся, есть такая возможность. Дима со мной разговаривал в прокате на мемориале Панина, чтобы я могла собраться и прийти в себя. Такой опыт тоже нужен, хорошо, что он произошёл здесь. Будем надеяться, что больше в нашей жизни такого никогда не случится. Сомнений в подготовке не было.

Я подходила сегодня к прокату очень спокойно, поскольку знала, что мы сделали очень много прокатов. Последний раз мы катали произвольную в понедельник — в понедельник катать программы тяжело, особенно — произвольную. Но мы проехали хорошо, я себе по ходу дня об этом постоянно напоминала. Так что спокойно подводилась к старту. Процентное соотношение чистых прокатов у нас высокое. Слышала тренеров, когда мы заходили на первую поддержку. Что именно говорили, не разобрала, наверное, там было: «Давай», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Бойкова и Козловский лидировали после короткой программы, но в произвольной допустили несколько ошибок и заняли итоговое второе место.