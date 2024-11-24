Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Больше в нашей жизни такого не случится». Александра Бойкова — о провальном прокате в ПП

«Больше в нашей жизни такого не случится». Александра Бойкова — о провальном прокате в ПП
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Европы российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, поделилась эмоциями после провального проката в произвольной программе на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

«Наверное, если по ходу проката что-то идёт не так, надо как-то это предотвращать, может, что-то успеть сказать друг другу. Всё равно мы же близко катаемся, есть такая возможность. Дима со мной разговаривал в прокате на мемориале Панина, чтобы я могла собраться и прийти в себя. Такой опыт тоже нужен, хорошо, что он произошёл здесь. Будем надеяться, что больше в нашей жизни такого никогда не случится. Сомнений в подготовке не было.
Я подходила сегодня к прокату очень спокойно, поскольку знала, что мы сделали очень много прокатов. Последний раз мы катали произвольную в понедельник — в понедельник катать программы тяжело, особенно — произвольную. Но мы проехали хорошо, я себе по ходу дня об этом постоянно напоминала. Так что спокойно подводилась к старту. Процентное соотношение чистых прокатов у нас высокое. Слышала тренеров, когда мы заходили на первую поддержку. Что именно говорили, не разобрала, наверное, там было: «Давай», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Бойкова и Козловский лидировали после короткой программы, но в произвольной допустили несколько ошибок и заняли итоговое второе место.

Материалы по теме
Мишина и Галлямов одержали уверенную победу на Гран-при России в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android