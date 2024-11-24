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Козловский — о втором месте на ГП: я подвёл, не попал в соревновательное настроение

Козловский — о втором месте на ГП: я подвёл, не попал в соревновательное настроение
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Чемпион Европы и России Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал провальный прокат произвольной программы на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. По сумме двух программ они получили от судей 216,35 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

«Я подвёл, не попал совсем в соревновательное настроение. Ни физически, ни психологически. Ничего совсем у меня не получалось во время проката, кроме первого каскада. Дальше надо только похвалить Сашу, она тянула пару, тянула прокат. У нас очень сложная программа, интенсивная, без пауз и остановок. Без возможности «подышать». Она получается только в том случае, когда элементы «нанизываются» на музыку. Только в таком случае прокат получается цельным. Было достаточное количество сбоев, которые не давали возможности набрать сил, энергии, сконцентрироваться по ходу проката, чтобы выдать лучший результат непосредственно в самих элементах. Поэтому сегодня вот так.

Обидно, что мы сделали сегодня худший прокат в сезоне, если учесть, что на тренировках обычно прокаты выходят удачными, с небольшими разве что помарками. Сегодня было всё очень плохо. Ничего не получилось. Можно отметить только надёжность Саши. Это меня порадовало: в условиях напряжения, конкуренции выстояла достойно. А мне, видимо, нужно что-то менять в себе, чтобы подойти к чемпионату России в оптимальной форме. Короткая у нас хорошая. Короткую программу мы выиграли», — приводит слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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