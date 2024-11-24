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«Кто-то нас уже поспешил «похоронить». Галлямов — о победном Гран-при в Санкт-Петербурге

«Кто-то нас уже поспешил «похоронить». Галлямов — о победном Гран-при в Санкт-Петербурге
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Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал победу на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены получили от судей 239,05 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

«Кто-то нас уже поспешил «хоронить». На просторах «Телеграма» есть некоторые, скажем так, «доброжелатели». Но это всё нормально. У каждого есть своё мнение, каждый болеет за своего любимого спортсмена. В личные сообщения не писали, это общий фон. Я хоть и скрываю свой номер телефона, но некоторые болельщики всё равно меня находят и пишут, добавляют в какие-то чаты. Как-то с Лёшей Ягудиным нас добавили в непонятный чат. Такие люди бывают, особенно с подобными профессиональными вопросами. Без этого никуда.

Мы не сдались, у нас не было выбора. Чемпионат мира мы выиграли вообще с третьего места, для нас не в новинку догонять, совершенно нормально. Просто вышли и сделали свою работу. В коротких программах бывает такое, что кто-то чисто проедет, кто-то упадёт. Дальше уже кто как соберётся, справится с давлением. Это порой решает больше даже не мастерство, а психология. Кто с какой головой подойдёт к соревнованиям. Это часть спорта. Есть бойцы, а есть те кто может поджать лапку», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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