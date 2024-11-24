Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на 5-м этапе Гран-при в Санкт-Петербурге

Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, тренирующиеся в группе Александра Жулина, одержали победу на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге. Они получили от судей 207,81 балла.

Вторыми с результатом 205,74 стали ученики Анжелики Крыловой Василиса Кагановская и Максим Некрасов, лидировавшие после короткой программы. Тройку замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Их результат — 201,50.

Ранее Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Санкт-Петербурге в мужском одиночном катании. За свой прокат спортсмен получил от судей 302,47 балла. Среди женщин лидером стала Алина Горбачёва, исполнившая четверной сальхов (234,58). В парном катании победу одержали чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,05).