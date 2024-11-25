Определились участники финала Гран-при России в танцах на льду
Определились все 12 участников финала Гран-при России по фигурному катанию в мужском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, пятого этапа в Санкт-Петербурге. Напомним, победу одержали чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (207,81).
- Анна Щербакова/Егор Гончаров;
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд;
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов;
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано;
- Софья Леонтьева/Даниил Горелкин;
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко;
- Ирина Хавронина/Девид Нарижный;
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;
- Александра Степанова/Иван Букин.
Финал Гран-при России сезона-2024/2025 пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года. В прошлом году победу на соревнованиях одержала чемпионка страны 2024 года ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.
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