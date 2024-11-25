Определились участники финала Гран-при России в танцах на льду

Определились все 12 участников финала Гран-при России по фигурному катанию в мужском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, пятого этапа в Санкт-Петербурге. Напомним, победу одержали чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (207,81).

Анна Щербакова/Егор Гончаров; Елизавета Шичина/Павел Дрозд; Софья Шевченко/Андрей Ежлов; Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано; Софья Леонтьева/Даниил Горелкин; Екатерина Миронова/Евгений Устенко; Ирина Хавронина/Девид Нарижный; Елизавета Худайбердиева/Егор Базин; Александра Степанова/Иван Букин.

Финал Гран-при России сезона-2024/2025 пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года. В прошлом году победу на соревнованиях одержала чемпионка страны 2024 года ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.