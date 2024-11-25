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Определились участники финала Гран-при России в танцах на льду

Определились участники финала Гран-при России в танцах на льду
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Определились все 12 участников финала Гран-при России по фигурному катанию в мужском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, пятого этапа в Санкт-Петербурге. Напомним, победу одержали чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (207,81).

  1. Анна Щербакова/Егор Гончаров;
  2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд;
  3. Софья Шевченко/Андрей Ежлов;
  4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано;
  5. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин;
  6. Екатерина Миронова/Евгений Устенко;
  7. Ирина Хавронина/Девид Нарижный;
  8. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;
  9. Александра Степанова/Иван Букин.

Финал Гран-при России сезона-2024/2025 пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года. В прошлом году победу на соревнованиях одержала чемпионка страны 2024 года ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

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