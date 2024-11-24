Определились участники финала Гран-при России в спортивных парах

Определились все семь участников финала Гран-при России по фигурному катанию в спортивных парах. Имена стали известны после завершения последнего, пятого этапа в Санкт-Петербурге. Напомним, победу одержали чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов (302,47).

Анастасия Мишина/Александр Галлямов Александра Бойкова/Димитрий Козловский Елизавета Осокина/Артём Грицаенко Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев Ясмина Кадырова/Илья Миронов Алиса Блинникова/Алексей Карпов Дарья Андреева/Александр Акимов

Финал Гран-при России сезона-2024/2025 пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года. В прошлом году победу на соревнованиях одержала чемпионка страны 2024 года ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.