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Определились участники финала Гран-при России в спортивных парах

Определились участники финала Гран-при России в спортивных парах
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Определились все семь участников финала Гран-при России по фигурному катанию в спортивных парах. Имена стали известны после завершения последнего, пятого этапа в Санкт-Петербурге. Напомним, победу одержали чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов (302,47).

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
  2. Александра Бойкова/Димитрий Козловский
  3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
  4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
  5. Ясмина Кадырова/Илья Миронов
  6. Алиса Блинникова/Алексей Карпов
  7. Дарья Андреева/Александр Акимов

Финал Гран-при России сезона-2024/2025 пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года. В прошлом году победу на соревнованиях одержала чемпионка страны 2024 года ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

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