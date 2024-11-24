Миронова и Устенко: делаем нашу работу не зря, раз даём интервью сейчас

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, прокомментировали своё выступление на пятом этапе Гран-при России. Спортсмены в сумме набрали 201,50 балла и заняли третье место на соревнованиях, проходивших в Санкт-Петербурге.

Екатерина Миронова: Мы просто делаем свою работу, очень её любим. Она приносит нам удовольствие. Сложно сказать, как бы мы себя чувствовали вместе с другими серьёзными парами. На сборе у Игоря Шпильбанда чувствовали огромный прилив сил, желания работать.

Евгений Устенко: Довольны тем, как всё прошло. Это был эмоциональный прокат, поэтому забрал очень много сил. Мыслями мы пока немного ещё на катке. Была небольшая помарка с моей стороны, но, в целом, всё было хорошо и красиво. Баллы показали, что мы прибавили по сравнению с предыдущим этапом Гран-при. Немного долго объявляли оценки, но это произвольная, нужно подсчитать больше элементов. Была дополнительная возможность размяться.

Делаем нашу работу, получается не зря, раз стоим сейчас и даём интервью. Мотивация – вопрос головы и дисциплины. В Америке у Игоря Шпильбанда было попроще. Выходишь на лёд и все проблемы, какие есть, если они есть, уходят, а мы все люди, не роботы. У всех есть какая-то своя личная жизнь. Но несмотря ни на что все выходят на расслабоне, с улыбкой. Очень классно было увидеть такой опыт вживую и перенять на себя. У нас в группе не все всегда улыбаются, но мы показываем, что надо улыбаться, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.