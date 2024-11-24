Худайбердиева и Базин прокомментировали победу на 5-м этапе Гран-при России

Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, тренирующиеся в группе Александра Жулина, прокомментировали победу на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге. Они получили от судей 207,81 балла.

Худайбердиева: Первый раз нам сказали после проката тренеры, что мы молодцы. Это то, что было надо. Справились с эмоциями, накалом страстей. Круто, здорово. После проката встала неподвижно, чтобы не показать всем что я скала, меня не сломить ничем. Самой себе показать, ни кому-то конкретно, ни соперникам. Показать, что я могу всё, что угодно. Набрала вес уверенности в себе.

Мы не будем врать, конечно, такая конкуренция мотивирует. Мы вышли утром на тренировку, посмотрели друг на друга и поняли, что сейчас спокойно, напрягаемся только когда наша очередь будет катать. Напрягаемся только когда будет наша очередь кататься. Отлично откатали соревновательный вариант программы и на полном спокойствии внутреннем и внешнем, поспали, поели. И в нужный момент пришли на каток, и эта энергия с низу ног пришло когда нужно было. Если бы заранее настраивались, то мы могли ещё вечером перегореть. А так теперь мы знаем, как себя вести, таких ситуаций не будет.

Похожее состояние с турниром, который был здесь в Санкт-Петербурге три года назад (предолимпийский чемпионат России). Выходишь на прокат и глобально нет такого, что я прокатаю чисто и я чемпион. Я первый, всех разорвал. Так не работает, главное не опозорить самого себя. Не сдать нервами. У нас есть глаза, мы следим за соревнованиями. Видим, что новые пары, которые выступают всего первый год, пусть у них меньше опыта, но они крутые танцоры и делают классные вещи. С ними интересно соревноваться. Ещё после контрольных прокатов мы понимали, что ситуация будет не такая как в прошлом году, когда были большие отрывы между парами.

Егор Базин: Эмоции отличные. Мы катались с утра отлично, катались и сейчас по мнению нашей команды шикарно. Понятное дело, что всегда ещё есть над чем работать, что улучшать. Но на сегодняшний день мы справились. Мотивация может привести как к плохому, так и к хорошему, спорт – это в любом случае всегда соперничество.

Вчера с тренерами мы обсудили прокат ритм-танца, обсудили, что можем сделать в произвольном. Было чувство, что нужно прокатать спокойно, когда вышел на лёд, уже зарядился и вложил, наверное, чуть больше, чем я вложил бы будь другой результат. Так что возможно и прокат получился лучше, чем он мог бы быть. Плюс-минус мы владели ситуацией. Загадывать до чемпионата России пока ещё рано, — передаёт слова Худайбердиевой и Базина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.