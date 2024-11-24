Кагановская — об этапе в Санкт-Петербурге: на удивление, второму месту не расстроились

Ученица Анжелики Крыловой Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, прокомментировала завоевание серебряной награды на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмены получили от судей 205,74 балла.

«В целом мы собой довольны. Всё было сделано хорошо, так, как мы задумывали. Показали, что наработали за этот короткий промежуток, видим прогресс в баллах, по ощущениям, по самочувствию ощущаем себя сейчас гораздо более уверенными, продолжаем работать дальше.

На удивление, второму месту не расстроились. Все подумают, что мы сейчас врём, но это правда не так (улыбается). Мы понимали, что мы пока ещё не такие опытные спортсмены, это наш первый совместный сезон. Никто из нас и не ждал, что мы только выйдем — и сразу будем первыми вообще везде и всегда. Поэтому второе место для нас — хороший результат, которому мы рады. Он будет мотивировать становиться лучше, работать больше.

Всё было не так плохо, как могло быть. Чувствовали себя достаточно спокойно. Вспоминаю, в каком состоянии я была перед контрольными прокатами, и это, конечно, небо и земля. Мы тогда ещё первыми катали, только вышли после долгого перерыва. Сейчас уже спокойно всё идёт, нам удаётся настроить грамотно себя на прокат. С каждым стартом чувствуем, что мы становимся всё более спокойными, уверенными в себе, привыкшими к соревновательному ритму», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.