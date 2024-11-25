Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Туктамышева заявила о желании сыграть за «Зенит»

Елизавета Туктамышева заявила о желании сыграть за «Зенит»
Комментарии

Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о желании выступить за ФК «Зенит» (Санкт-Петербург).

— Учитывая вашу любовь к «Зениту», если клуб организует что-то подобное и предложит вам сыграть, то согласитесь?
— Я 100% выйду! Очень люблю играть в футбол. Бывало, что в межсезонье мы разминаемся как раз игрой в футбол. Так, например, часто делал Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию. Я больше бы оборонялась, чем атаковала, — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда».

Напомним, в октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.

Материалы по теме
Видео
Видео: Медведева вышла на поле и надела капитанскую повязку в матче «Динамо» с «Амкалом»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android