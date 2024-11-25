Туктамышева ответила на вопрос о возможном возвращении в фигурное катание

Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о возможном возобновлении спортивной карьеры.

— Мы увидим тебя ещё на соревнованиях?

— Кто знает, кто знает (смеётся). Поживём — увидим. Это всё, что я могу сказать на эту тему.

— Тренировать успеваешь? В начале сезоне ты сопровождала спортсменов из группы Алексея Мишина.

— Не успеваю. Я вообще переехала в Москву на два месяца ради проекта, — приводит слова фигуристки Sport24.

Помимо золота мирового первенства, в активе Елизаветы Туктамышевой золото чемпионата Европы (2015), России (2013), победа на финале Гран-при (сезон-2014/2015). Фигуристка также является рекордсменкой по числу участий в чемпионатах России по фигурному катанию (15 раз).

Напомним, в октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз в соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.