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Александра Трусова и Макар Игнатов сделали парные татуировки

Александра Трусова и Макар Игнатов сделали парные татуировки
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) и её муж Макар Игнатов сделали парные татуировки на икрах. Об этом фигуристы сообщили в социальных сетях. У Игнатова – надпись «Mr I», у Трусовой – «Mrs I».

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Александра Игнатова — серебряный призёр Олимпийских игр — 2022, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, а также бронзовый призёр финала Гран-при. Фигуристка последний раз выступала на соревнованиях в сезоне-2022/2023.

Макар Игнатов на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге занял седьмое место с результатом 241,01 балла.

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