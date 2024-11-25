«Есть одна медаль — золотая, а остальное не медаль». Трусова — об эмоциях на ОИ-2022

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) высказалась об эмоциях после произвольной программы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

– Ты понимала в тот момент, что тебя снимают? Или ты считаешь, что такое не нужно снимать?

– В тот момент мне было всё равно абсолютно на всё. А выйти некуда было. Сначала пыталась уйти под трибуну, но меня заставили выйти на награждение. Пыталась максимально уйти, но это было невозможно.

– Помнишь, что несколько человек уговаривали тебя пойти на награждение?

– Помню, конечно. И видео прекрасно всё показывает, даже если бы не помнила. Думаю, любой человек, который находился когда-то в таком состоянии, поймёт: в тот момент ничто внешнее не волнует тебя.

– Всё сказанное – это эмоции? Или ты действительно так считаешь, ненавидишь спорт, знаешь, что кто-то что-то знал? Всё то, что ты кричала.

– Ненавижу спорт… Мне подруга сказала как-то: её очень пугало, что я могу на что-то сказать «ненавижу». И потом, когда она поняла, что для меня слово «ненавижу», у неё всё сразу встало на места.

Для меня это не такое значение – просто в данный момент я это ненавижу. Это, наверное, больше на эмоциях. Я точно знать ничего не могу, ничего никогда не слышала.

– В тот момент виноваты были все вокруг.

– Да, для меня мир обрушился. Я что должна сделать в этот момент? «Второе место, как классно, я очень ждала этого момента». Ну нет же.

– Неужели золотая олимпийская медаль так делит напополам жизнь?

– В моём случае – да. Для меня не существует других медалей. Я не считаю, что что-то заняла и чего-то добилась на Олимпиаде. Для меня есть одна медаль – золотая, а остальное не медаль, – сказала Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.