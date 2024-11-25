Трусова: если у русских будет возможность поехать на ОИ и есть шанс, то готова попытаться

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, в каком тренерском штабе будет тренироваться, если российских спортсменов допустят до Олимпиады в Милане.

– Если у русских спортсменок будет возможность поехать на Олимпиаду и мне скажут, что есть шанс, тогда я готова тренироваться, работать и пытаться отобраться.

– То есть готова вернуться к тренировочному режиму, который был раньше, и ещё раз пройти этот путь?

– Это на самом деле несложно. Когда готовилась к прокатам-2024, делала по количеству тренировок больше. Мне казалось, что надо ещё поставить тренировки. Хотя думала, что будут проблемы, что не тренировалась два года в режиме спортсмена. Думала, это будет тяжело – но на самом деле нет. Тяжело, что здоровье не то.

– А для чего тебе было это всё? Возвращение, постановки.

– Интересно. Постановки у меня были, мне их ставили к прошлому сезону. До прошлого у меня была травма бедра, два месяца я особо не могла ходить. В шоу выступала с одним дупелем, потому что было очень больно.

Евгений Викторович [Плющенко] давно разрешил мне ходить на любые тренировки. Так же, как и Этери Георгиевна [Тутберидзе]. В принципе, мне все разрешили пользоваться всеми своими условиями. Почему бы мне не тренироваться?

– Уникальная ситуация.

– Был момент очень смешной: утром я была на тренировке у Евгения Викторовича, вечером – у Этери Георгиевны. И никому из них это не говорила. Но все догадываются.

Ко всем хорошо отношусь. И не считаю переход от тренера к тренеру предательством. Я прекрасно отношусь к любому тренеру.

– Нас допускают до Олимпиады-2026, Саше Трусовой нужно пройти отбор – какой тренерский штаб ты выберешь?

– Тот, который предложит лучшие условия. Будет видно. Условия – это не только катки и специалисты, а ещё человеческое отношение, прислушивание к моему состоянию. Я уже взрослая, знаю, что мне надо. И уж точно в жизни не скажу, что у меня что-то болит, если это не так, – сказала Александра Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.