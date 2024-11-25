«Всегда была готова». Александра Трусова — о командном турнире на ОИ-2022

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как отнеслась к решению не включать её в состав на командный турнир Олимпиады в Пекине.

– Как ты узнала, что тебя не будет в командном турнире на Олимпиаде?

– В день перед короткой, потом в день перед произвольной – не заранее. В интернете увидела список, мне никто ничего не говорил.

– Никто не подошёл: девчат, мы оставляем всё как есть. А ты ждала решения?

– Ну конечно. Всегда была готова, даже если мне за день скажут. Или скажут ночью, а мне утром кататься. Была всегда готова, каждый день была готова всё делать, как только туда приехали.

– Тебе важно было участие?

– Да, конечно. Повторюсь, это, возможно, один раз в жизни, и я хотела как можно больше раз оказаться на олимпийском льду.

– Это стало для тебя трагедией?

– В день произвольной программы и я, и Аня [Щербакова] откатали чисто произвольную на тренировке.

– Ты считаешь справедливым такое решение?

— Не знаю. А что я могу? Оспорить чьё-то решение? Нет. Просто зачем? Меня это уже не волнует. Будет в моей жизни Олимпиада — надеюсь, что поучаствую в команднике. Да, я хочу. Если вопрос: «Хотела ли ты? Хочешь ли ты?» Ответ: «Да, хотела бы и хочу поучаствовать в командном турнире». Это такой опыт, который может быть один-два раза, у кого-то – больше. Но моментов не так много, когда ты можешь выступить на Олимпиаде в командном турнире, — сказала Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.