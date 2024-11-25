«Готова убить себя за это!» Александра Трусова — об ошибках

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) призналась, что часто ругает себя за ошибки.

«Моя работа делится на разные виды деятельности, и считаю, что во всём, что я делаю, могла постараться лучше. Например, недавно мы катали четыре шоу «Русалочка» за выходные, и из четырёх откатала три чисто. И с каскадами 3-3, и с тройными лутцами, и с поддержками, полётами. Даже руки в кровь были стёрты, их надо постоянно перевязывать, так как летаю на тросах. На этих шоу постоянно нахожусь на льду: выхожу и захожу на протяжении двух часов. На одном из шоу, третьем по счёту, я упала с тройного флипа. Была готова себя убить за это! Я не имею права, не могу.

Часто пересматриваю рекламу, в которой снималась, кружочки, которые выкладывала в социальных сетях, вижу свои ошибки в речи, считаю, что должна [стараться] лучше», — сказала Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.