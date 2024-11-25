Трусова: никогда не смогу не быть спортсменкой. Иногда думаю, что могла бы выступать

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что иногда ей хочется снова вернуться на соревнования.
— Как ты сейчас оцениваешь свой легендарный прокат на Олимпиаде?
— Прокат — хорошо, много раз пересматривала. Мне бывает грустно и пересматриваю все свои прокаты — от самого детства до Олимпиады, даже те, которые сейчас были.
— Когда ты смотришь свои прокаты, это поднимает настроение?
— Наоборот, это ностальгия. В такие моменты надо что-то посмотреть, поплакать.
— А может, ты просто хочешь вернуться на соревнования?
— Иногда хочу. Я никогда не смогу быть не спортсменкой. Поэтому иногда думаю, что могла бы выступать.
Напомним, в текущем сезоне Александра выступила на контрольных прокатах сборной России, однако на этапах серии Гран-при участия не принимала. Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатова не планирует соревноваться в сезоне-2024/2025.