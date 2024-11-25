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Трусова: никогда не смогу не быть спортсменкой. Иногда думаю, что могла бы выступать

Трусова: никогда не смогу не быть спортсменкой. Иногда думаю, что могла бы выступать
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что иногда ей хочется снова вернуться на соревнования.

— Как ты сейчас оцениваешь свой легендарный прокат на Олимпиаде?
— Прокат — хорошо, много раз пересматривала. Мне бывает грустно и пересматриваю все свои прокаты — от самого детства до Олимпиады, даже те, которые сейчас были.

— Когда ты смотришь свои прокаты, это поднимает настроение?
— Наоборот, это ностальгия. В такие моменты надо что-то посмотреть, поплакать.

— А может, ты просто хочешь вернуться на соревнования?
— Иногда хочу. Я никогда не смогу быть не спортсменкой. Поэтому иногда думаю, что могла бы выступать.

Напомним, в текущем сезоне Александра выступила на контрольных прокатах сборной России, однако на этапах серии Гран-при участия не принимала. Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатова не планирует соревноваться в сезоне-2024/2025.

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