Трусова — о поддержке мужа на соревнованиях: буду ездить, пока он не скажет «нельзя»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что готова ездить со своим мужем фигуристом Макаром Игнатовым на соревнования

«Муж у меня выступает, тоже буду следить. И ездить, поддерживать на соревнованиях, пока он не скажет «нельзя». Вот до этого момента буду ездить.

Надеюсь, что помогать. Надеюсь, что он прыгнет больше, чем я. Если буду мешать, надеюсь, что он мне скажет, и не буду ездить", — сказала Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, Макар Игнатов на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге занял седьмое место с результатом 241,01 балла.