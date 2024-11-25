Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова — о поддержке мужа на соревнованиях: буду ездить, пока он не скажет «нельзя»

Трусова — о поддержке мужа на соревнованиях: буду ездить, пока он не скажет «нельзя»
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что готова ездить со своим мужем фигуристом Макаром Игнатовым на соревнования

«Муж у меня выступает, тоже буду следить. И ездить, поддерживать на соревнованиях, пока он не скажет «нельзя». Вот до этого момента буду ездить.

Надеюсь, что помогать. Надеюсь, что он прыгнет больше, чем я. Если буду мешать, надеюсь, что он мне скажет, и не буду ездить", — сказала Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, Макар Игнатов на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге занял седьмое место с результатом 241,01 балла.

Материалы по теме
Фото
Александра Трусова и Макар Игнатов сделали парные татуировки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android