Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова рассказала, как проявлялась её звёздная болезнь

Александра Трусова рассказала, как проявлялась её звёздная болезнь
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как проявлялась её звёздная болезнь.

«Думаю, что ни один человек, когда у него есть звёздная болезнь, не скажет, что это так. Уверена, что человек сам в этом не признается. Сейчас – считаю, что нет. Была ли? Считаю, что да. Надеюсь, она не очень сильно выражалась. Это было в 16 лет, когда перешла от Этери [Тутберидзе] к Евгению Викторовичу [Плющенко]. Тогда каталась с детьми, у него ещё не было спортсменов моего возраста, им было тогда лет по 11.

Мы катались всегда плюс-минус одного возраста, а тут ты приходишь, и там дети, которые не понимают, куда ты едешь, что ты прыгаешь четверные, насколько это сложно и что надо делать в этот момент. Начинала злиться. Многие рассказывали и рассказывают в интервью, что, когда я заезжала на четверной, они прыгали за борт. Это реально так. Настолько они мешали, что не могла прыгать четверные. И в какой-то момент говорила: «Если я еду, вы должны прижаться или уйти куда-то, потому что я не могу прыгать». В этом, наверное, была какая-то звёздная болезнь.Могла бы объяснить спокойнее, а я напористо это говорила», — сказала Александра Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Материалы по теме
Трусова: если у русских будет возможность поехать на ОИ и есть шанс, то готова попытаться
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android