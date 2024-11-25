Александра Трусова рассказала, как проявлялась её звёздная болезнь

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как проявлялась её звёздная болезнь.

«Думаю, что ни один человек, когда у него есть звёздная болезнь, не скажет, что это так. Уверена, что человек сам в этом не признается. Сейчас – считаю, что нет. Была ли? Считаю, что да. Надеюсь, она не очень сильно выражалась. Это было в 16 лет, когда перешла от Этери [Тутберидзе] к Евгению Викторовичу [Плющенко]. Тогда каталась с детьми, у него ещё не было спортсменов моего возраста, им было тогда лет по 11.

Мы катались всегда плюс-минус одного возраста, а тут ты приходишь, и там дети, которые не понимают, куда ты едешь, что ты прыгаешь четверные, насколько это сложно и что надо делать в этот момент. Начинала злиться. Многие рассказывали и рассказывают в интервью, что, когда я заезжала на четверной, они прыгали за борт. Это реально так. Настолько они мешали, что не могла прыгать четверные. И в какой-то момент говорила: «Если я еду, вы должны прижаться или уйти куда-то, потому что я не могу прыгать». В этом, наверное, была какая-то звёздная болезнь.Могла бы объяснить спокойнее, а я напористо это говорила», — сказала Александра Трусова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.