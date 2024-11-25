«Не подходил со словами: «Вашей маме зять не нужен?» Игнатов — о знакомстве с Трусовой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) и её муж фигурист Макар Игнатов рассказали, как развивались их отношения.

— Помните, где вы познакомились?

Александра: На прыжковом турнире.

Макар: Это был самый первый год, когда мальчиков поставили против девочек и сказали: «Ну, соревнуйтесь с ними».

Александра: В принципе, мы виделись на разных соревнованиях. Но так, чтобы поговорить — первый Кубок Первого канала. Тогда ещё не отделили чемпионат по прыжкам.

Макар: Это было приятным дополнением. Для девочек.

Александра: Мы даже в паре были, в двойке.

Макар: Я уже тогда, как истинный джентльмен, упал с [четверного] риттбергера.

— Когда дружеские отношения перешли во что-то большее?

Александра: Мы уже давно выступаем в одних и тех же шоу у Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Катали сначала «Русалочку», потом — «Снегурочку», а затем уезжали в Баку. Мальчики как раз приехали с чемпионата России на репетиции, сидели компанией.

— И тут Макар начал оказывать знаки внимания?

Макар: Не то чтобы прямо оказывал знаки внимания. Осознанно никогда не подкатывал к кому-либо в своей жизни. Это как-то происходит неосознанно и само собой — не делал ничего специально, не подходил со словами: «Извините, а вашей маме зять не нужен?» Такого не было. Конфетно-букетный период? Он постоянно продолжается, всегда, — сказали фигуристы в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.