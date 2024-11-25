«Не вижу в этом чего-то сверхъестественного и страшного». Игнатов — о желании стать отцом

Российский фигурист Макар Игнатов и его жена серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказали, готовы ли они стать родителями.

— Ты готов стать отцом?

Макар: Не вижу в этом чего-то сверхъестественного и страшного. Когда я родился и мой старший брат, у родителей было совершенно другое время, им было очень тяжело. То, что есть у нас сейчас с Сашей, — это не что-то неподъёмное или невозможное. Это абсолютно реально, в какой-то момент это будет.

Александра: У нас расходятся мнения, кто кого хочет первым. Я хочу девочку, а Макар — мальчика.

Макар: Девочка — это очень страшно. Нет, это классно, но представь, что в какой-то момент она вырастет. Это страшно. Как её отпустить куда-то? Кому-то другому доверить? — сказали фигуристы в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.