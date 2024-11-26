Роднина — о нейтральном статусе: спортсмены не рабы. Это право выбора

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина высказалась о выступлениях российских спортсменов в нейтральном статусе.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила о категорическом несогласии с выступлением россиян без флага и гимна России.

«Спортсмены не рабы. Кто захотел, тот поехал. Кто не захотел, тот не поехал. Это право выбора. Спортсмен ничем не наказан. Допингового или другого нарушения у него нет. Наказана страна. В данной ситуации спортсмен вправе решать, принимать эти условия допуска или нет. Мы сами стремимся попасть на соревнования. Для чего тогда спортсмен тренируется и через всё проходит?» – сказала Роднина в беседе с порталом News.ru.

Фигуристы из России не допускаются на международные старты под эгидой ISU с марта 2022 года. Совет ISU ежегодно продлевает введённые два с половиной года назад ограничения.