Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина — о нейтральном статусе: спортсмены не рабы. Это право выбора

Роднина — о нейтральном статусе: спортсмены не рабы. Это право выбора
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина высказалась о выступлениях российских спортсменов в нейтральном статусе.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила о категорическом несогласии с выступлением россиян без флага и гимна России.

«Спортсмены не рабы. Кто захотел, тот поехал. Кто не захотел, тот не поехал. Это право выбора. Спортсмен ничем не наказан. Допингового или другого нарушения у него нет. Наказана страна. В данной ситуации спортсмен вправе решать, принимать эти условия допуска или нет. Мы сами стремимся попасть на соревнования. Для чего тогда спортсмен тренируется и через всё проходит?» – сказала Роднина в беседе с порталом News.ru.

Фигуристы из России не допускаются на международные старты под эгидой ISU с марта 2022 года. Совет ISU ежегодно продлевает введённые два с половиной года назад ограничения.

Материалы по теме
Елена Вяльбе рассказала, в чём не согласна с Владимиром Путиным
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android