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«Тренерские игры или правда так?» Боброва и Журанков — о ситуации с танцами на льду

«Тренерские игры или правда так?» Боброва и Журанков — о ситуации с танцами на льду
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Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили итоги танцевального турнира на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Ритм-танец на соревнованиях выиграли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, по итогам двух дней первое место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Журанков. Мне позвонили люди, которые, казалось бы, следят за фигурным катанием, но уже имеют некий иммунитет к тому, что происходит на льду. А здесь даже иммунитет не помог, вирус события пробил иммунную защиту. Мне позвонили и спрашивают: «А так вообще бывает? Как такое возможно вообще? Это что? Это тренерские игры или это и правда так?»

Боброва. Или это игры федерации, чтобы поинтереснее было смотреть танцы на льду, чтобы не так всё было очевидно.

Журанков. Мне кажется, что задача была у тренерского штаба Кагановской/Некрасова не подвинуть Худайбердиеву/Базина, а показать, что никакие Леонтьева/Горелкин, никакие Миронова/Устенко нам не соперники. Потому что, если мы зарубаемся с Худайбердиевой/Базиным, значит, мы зарубаемся и с Хаврониной/Нарижным. И получается на чемпионат России вообще какой-то новый расклад в этой очереди. Там номерки написаны, но у кого-то они, складывается ощущение, стёрты и переписаны.

Боброва. Складывается такая ситуация, что места на чемпионате России при чистых прокатах всех пар будут зависеть от того, какая будет жеребьёвка дуэтов. Прекрасно! У нас теперь так в танцах на льду, зависит результат не от того, кто что заслужил, не даже от «очереди». А кто каким будет кататься.

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