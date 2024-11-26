Боброва — о Бойковой и Козловском: возникают Мишина и Галлямов — бьются о стену

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили итоги турнира спортивных пар на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Боброва. По сезону, по-хорошему, при чистых прокатах выигрывала бы постановка. И в этом случае, скорее всего, побеждали бы Козловский с Бойковой. Но внутри меня не покидала мысль, вот потрясающие программы, но такое ощущение, что, когда у них перед глазами возникают Мишина с Галлямовым, они всё бьются об стену и не могут её разбить. Именно что с моральной точки зрения.

Журанков. Причём этой стены нет. Стена есть только в их сознании.

Боброва. Они идеально готовы в этом сезоне. Вообще не было предпосылок, что будет… Ладно прыжки, но поддержка! Когда в последний раз вы вообще срывали поддержки! Мишина с Галлямовым внутри хотят выиграть, без сомнения. Но выходят на лёд, зная, что им нужно сделать всё, что от них зависит. Мы должны сделать всё, что натренировали. Идут и катают «своё». А Бойкова с Козловским, складывается ощущение, идут с мыслью «Мы хотим выиграть! Нам нужно выиграть!» И кроме вот этого, что они хотят победить, складывается ощущение, что на свой прокат не могут сосредоточиться.

Говорю не про прокат, а про то, что у них творилось в голове. То, что они боролись, – 100%. Но когда они хотят выиграть и не сосредотачиваются на своём прокате, сделали бы всё как на своём первом этапе – точно победили. Нужно сосредоточиться на себе и своих элементах. Желание победить мешает.

Журанков. Это психологически ведёт к дисбалансу. У них нет психологической базы. А у Мишиной с Галлямовым эта база есть: они выходят и катают. А Бойкова с Козловским пытаются от базы куда-то оторваться и выпрыгнуть, сделать лучше.

Боброва. Я жду того, что Бойкова и Козловский отыграются, потому что я считаю, что они достойны в этом сезоне показывать свой класс. Они не должны стараться выиграть — они должны выходить уже победителями. У них в голове не должно быть, что происходит соперничество, они морально должны держать золото в руках, выдыхать и спокойно выходить катать.

Журанков. Ситуация показала: выходить после Мишиной с Галлямовым они не могут.

Первое место на соревнованиях заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.