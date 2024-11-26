Журанков: почему Акатьевой не ставят недокрут? Он был там, все видели, даже Щербакова

Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказался о судейских оценках в женском одиночном катании на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«У обеих был недокрут, но одной этот недокрут ставят — Горбачёвой, а Акатьевой — нет. Хотя бы q поставьте, ну был он там, все видели, даже, по-моему, Щербакова увидела. Именно этот недокрут, который поставили, и убрал ту стоимость, и Горбачёва проиграла Акатьевой в короткой программе», – сказал Журанков.

По итогам соревнований первое место заняла Алина Горбачёва. Чемпионка России Софья Акатьева заняла пятое место. По итогам короткой программы Акатьева лидировала.