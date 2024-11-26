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Боброва — о Горбачёвой: над коленом можно поработать. Жирное колено нужно

Боброва — о Горбачёвой: над коленом можно поработать. Жирное колено нужно
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Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили итоги турнира одиночниц на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Боброва: Алина Горбачёва сделала на 20 баллов преимущество, но справедливо 100%. Вообще без вопросов, она победительница. Две программы «чистоганом» с прекрасным четверным сальховом. Она уже объявила, что на чемпионат России будет пытаться вставлять два четверных сальхова. Обе программы мне нравятся. И то, что она прыгнула четверной сальхов… в интервью она говорила о том, что ей очень важен первый прыжок, и сразу по-другому она начинает ощущать себя в произвольной программе. Мы обсуждали девушку Джеймса Бонда, что вроде не особо ей подходит эта программа, непонятно, она ещё варится в ней, ещё думает, как это сделать. Здесь, мне кажется, приближенный был вариант к тому, что надо.

Журанков: Итоги всех пяти этапов Гран-при России: Аделия Петросян — просто лучшая. Это взросление, новое качество, и я бы не говорил даже про стабильность, ведь она сохранила ультра-си, да, иногда может упасть, но она имеет право упасть с её запасом во всём остальном. Петросян просто номер один в мире сейчас. Второе место — Горбачёва. И женственность, и образ, и мощь, и энергетика, и глаз горит, и четверной сальхов — безупречно. Я не могу от мысли отделаться: вот её бы сейчас за любую сборную на мировую арену. Это такой бриллиант для мирового фигурного катания.

Боброва: Ей бы просто не дали.

Журанков: Я не говорю, что дали или не дали. Я говорю, что это смотрелось бы как бриллиант, понимаешь? В этом году Горбачёва раскрывается…

Боброва: Там над коленом ещё можно поработать, над плавностью скольжения. Жирное колено нужно.

По итогам соревнований первое место заняла Алина Горбачёва. Чемпионка России Софья Акатьева заняла пятое место.

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