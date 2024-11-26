«Она застыла. Ничего нового не появится, пока не будет встряски». Журанков — о Яметовой

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» поделились мнением о выступлении фигуристки Вероники Яметовой на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Боброва: Вероника Яметова, как всегда, стабильно откатала свои программы.

Журанков: Я считаю, что нет. В произвольной программе было определённое покачивание, борьба с программой. Я написал: всё в шатаниях. Про Яметову мы вообще нового ничего не скажем, боюсь. Ни в этом сезоне, ни в следующем. Скажем ли когда-нибудь, если она кардинально что-то не изменит? Я не говорю, что ей нужно менять тренерский штаб. Но сейчас Яметова застыла. Ничего нового, я не верю, что там что-то появится, пока не будет какой-то встряски.

По итогам соревнований первое место заняла Алина Горбачёва. Вероника Яметова заняла второе место.