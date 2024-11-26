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Боброва — о Муравьёвой: она где-то в себе потерялась

Боброва — о Муравьёвой: она где-то в себе потерялась
Софья Муравьёва
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Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» поделились мнением о выступлении фигуристки Софьи Муравьёвой на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Боброва: Она где-то в себе потерялась. Из-за этого очень обидно. Тогда «Чёрного лебедя» не было, но появилась разница. Уже лучше. Что-то с лутцем у неё не так, и бедная Соня расстраивается, хочется обнять, прижать, сказать: всё будет хорошо, выдохни.

Журанков: Я всегда буду благодарить Муравьёву за искренность и эмоции. Это всегда должно быть, это подкупает. Но, подводя итоги пяти этапов Гран-при, главное разочарование — это Софья Муравьёва, которая упёрлась в тройной лутц, и Ксения Синицына, которая упёрлась и в тройной лутц, и в тройной флип. Муравьёва упёрлась меньше. Будет их нам не хватать на чемпионате России.

По итогам соревнований первое место заняла Алина Горбачёва. Софья Муравьёва заняла четвёртое место.

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