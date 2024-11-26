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Журанков считает, что Гуменнику не стоит гнаться за пятью четверными

Журанков считает, что Гуменнику не стоит гнаться за пятью четверными
Пётр Гуменник
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Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказался о выступлении фигуриста Петра Гуменника на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Есть ещё печальное событие пяти этапов, которое здесь в Питере только подтвердилось, — это достаточно серьёзная проблема у Петра Гуменника. Мы об этом говорили и во время открытых прокатов, что недокруты могут быть его бичом в этом сезоне. И его форма: если он подсушится, то, возможно, прыгать будет легче.

Проблема техники существует, мы все это знаем: он так научен. Он всегда выезжал так, умеет так, но за это карают. Считаю, что Пете с его катанием, артистичностью, с его серьёзным взглядом на жизнь, мир и на фигурное катание, надо закончить гнаться за пятью четверными прыжками.

Сейчас в произвольной программе у него четверной лутц, флип, риттбергер, сальхов и каскад из тулупов 4-3. Вот надо заканчивать за этим гнаться. Нужно убрать четверной риттбергер, потому что это стабильный недокрут. Практически — не знаю, какой там процент», — сказал Журанков.

По итогам соревнований первое место занял Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник — на шестом месте.

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