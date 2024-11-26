«Не думаю, что для Саши это возможно». Тарасова — о желании Игнатовой вернуться к ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала катание вице-чемпионки Олимпиады в Пекине Александры Трусовой о том, что она готова выступить отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года.

«Говорить не значит сделать. Возможно ли восстановить форму? Почему нет? Многие восстанавливали, рожали детей, возвращались через два года. Что ей мешает? Я видела её на катке, мне кажется, что у неё нет никаких противопоказаний по здоровью. Я верю, что это возможно, но я не могу сказать, что верю, что это для Саши возможно. Она говорила, что в этом сезоне будет кататься, прошли прокаты, она перестала кататься, соревнования прошли без неё. Я буду рада увидеть её на отборочных соревнованиях», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, в случае допуска Игнатова сообщила, что будет тщательно выбирать, в каком тренерском штабе будет тренироваться и готовиться к Олимпиаде в Милане. Она выберет тот, который предложит ей лучшие условия.