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Фигурист Дикиджи планирует исполнить четверной аксель на чемпионате России по прыжкам

Фигурист Дикиджи планирует исполнить четверной аксель на чемпионате России по прыжкам
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Призёр чемпионата России Владислав Дикиджи планирует исполнить аксель в четыре с половиной оборота на чемпионате России по прыжкам.

«Есть, может, такая задумка, это будет зависеть от многих обстоятельств. У нас есть такое в планах, что просто будем прыгать четверной аксель. Я думаю, что чемпионат России — более ответственный турнир, готовиться будем с полной отдачей. Пока не планировал изменений в контенте», – приводит ТАСС слова тренера спортсмена Олега Татаурова.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт в Санкт-Петербурге с 17 по 19 января 2025 года. Ранее четверной аксель на официальных соревнованиях исполнял только американский фигурист российского происхождения Илья Малинин.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Омске с 19 по 22 декабря. 20-летний Дикиджи ранее становился серебряным призёром этих соревнований. Также на его счету четыре подряд победы на этапах серии Гран-при России.

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