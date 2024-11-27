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Макар Игнатов объяснил, почему ждёт возвращения Трусовой на соревнования

Макар Игнатов объяснил, почему ждёт возвращения Трусовой на соревнования
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) и её муж фигурист Макар Игнатов рассказали о потенциальном возвращении Александры на официальные соревнования.

– Макар, ты бы хотел, чтобы Саша вернулась к соревнованиям?

Игнатов: Честно? Я — да.
Трусова: Первый раз слышу.
Игнатов: Мне первый раз задали такой конкретный вопрос. Я никогда не стал бы её к этому склонять и заставлять говорить, что, блин, тебе надо соревноваться. Но если она захочет, я никак не буду против, потому что, мне кажется, это классная история с тем, что она покаталась три месяца, восстановила лутц. В какой-то момент она стабильно, практически хорошо исполняла его на тренировках. Понятно: чтобы привести его в такое состояние и на стартах уже делать — это немножко другое. Но за три месяца она сумела это сделать. И что было бы, если бы она ещё три месяца покаталась? Мне было бы очень интересно посмотреть, как она смогла бы это всё реализовать.
Трусова: Да, посмотрите ещё, посмотрите все, — сказали фигуристы в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

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